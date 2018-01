Patiënten IJsselland kunnen voor operatie ook terecht bij Park MC

Het IJsselland Ziekenhuis heeft met het Park Medisch Centrum (Park MC) afgesproken dat patiënten bij de particuliere kliniek kunnen worden geopereerd. Zo wil het IJsselland waarborgen dat tijdens de grootscheepse renovatie van het operatiekamercomplex van het ziekenhuis behandelingen door kunnen gaan en de wachttijden niet de spuigaten uit lopen.

Het IJsselland Ziekenhuis verwacht dat de renovatie van de operatiekamers en het beddenhuis enkele jaren in beslag zal nemen. Om de capaciteit voor behandelingen en operaties gelijk te houden, zullen medisch specialisten van het IJsselland vaker opereren in het ParkMC. Het IJsselland gaat bovendien gebruik maken van de beddencapaciteit in de particuliere kliniek zodat niet alleen operaties in dagbehandeling worden uitgevoerd maar ook operaties met een opname.

Bestuurder Jules de Vet van het IJsselland Ziekenhuis is blij met de gemaakte afspraken: "De afgelopen maanden hebben we in een korte tijd samen enorm veel bereikt, alle werkwijzen en procedures zijn doorgenomen en op elkaar afgestemd. We kunnen nu op 1 februari goed van start." In het Park Medisch Centrum werken enkele specialismen van het IJsselland Ziekenhuis al geruime tijd nauw samen. Deze samenwerking wordt de komende jaren uitgebreid.