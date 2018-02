Karakter benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Erica Harteveld treedt aan als voorzitter raad van bestuur van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, per 1 mei aanstaande. Zij volgt Bertine Lahuis op die op 1 december toetrad tot de raad van bestuur van het Radboudumc.

Naast haar werkzaamheden als kinder- en jeugdpsychiater heeft Harteveld een ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring. Zo was ze medisch hoofd van de kliniek kinderpsychiatrie bij het UMC Utrecht, en hoofd behandelprogramma 12-18 jaar bij Fornhese. Bovendien was ze tot zeer recent lid van de raad van toezicht van Triversum. Momenteel is zij regiodirecteur bij GGz Centraal Gooi en Vechtstreek. Bij deze organisatie vervult ze ook taken als kinder- en jeugdpsychiater voor jongvolwassenen.

Harteveld zal samen met Toine van den Broek de raad van bestuur van Karakter gaan vormen. Karakter is het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Midden- en Oost-Nederland met meer dan tien locaties. Jaarlijks komen ruim achtduizend kinderen en jongeren uit het hele land bij Karakter voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose, LVB en andere psychiatrische problematiek.