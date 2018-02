Oogziekenhuis verplaatst zorg naar optiekzaken

Het Oogziekenhuis Rotterdam gaat samen werken met optiekzaken in de regio Rijnmond om oogzorg dichter bij de patiënt aan te bieden. Een deel van de glaucoompatiënten die normaliter voor de periodieke controle naar het ziekenhuis komt, wordt voortaan onderzocht in een van de optiekzaken waar het ziekenhuis mee samenwerkt.

De samenwerking biedt meerdere voordelen voor de patiënten, aldus het Oogziekenhuis. Zo hoeven ze minder ver te reizen voor een periodieke controle. Daarnaast ontstaat binnen het Oogziekenhuis meer ruimte voor patiënten die complexere zorg nodig hebben.

Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk stabiele glaucoompatiënten in hun eigen woonomgeving te zien voor een jaarlijkse controle. Mocht tijdens de onderzoeken bij de optiekzaak blijken dat de situatie van de patiënt veranderd is, dan verwijst de optometrist (oogmeetkundige) in de optiekzaak de patiënt naar Het Oogziekenhuis.

Volgens bestuursvoorzitter Nico Klay van het Oogziekenhuis Rotterdam is de samenwerking met het Optometristen Collectief Rijnmond “het begin van iets groots. “Voor deze samenwerking hebben we een infrastructuur opgezet met de optiekzaken. Deze infrastructuur maakt het mogelijk om de samenwerking snel uit te breiden naar andere patiëntgroepen.”