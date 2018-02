Franciscus Vlietland bouwt Opnamelounge

Het Franciscus Vlietland is begonnen met de bouw van de afdeling Opnamelounge. Vanaf 5 maart kunnen patiënten vanaf 18 jaar die een geplande operatie moeten ondergaan, terecht in de comfortabele opnamekamer. Hiermee wil het ziekenhuis de beddencapaciteit beter benutten.

Het is in ziekenhuizen gebruikelijk dat patiënten voorafgaand aan hun operatie worden opgenomen op de verpleegafdeling. Met de introductie van de Opnamelounge kunnen patiënten samen met hun naasten in een comfortabele opnamekamer verblijven tot zij worden opgeroepen voor de operatie. Pas na de operatie gaan patiënten naar de verpleegafdeling om te herstellen.

Met de ingebruikname van de Opnamelounge wil het Franciscus Vlietland de beddencapaciteit in het ziekenhuis beter benutten en de gastvrijheid vergroten. Het ziekenhuis verwacht per jaar ruim vierduizend patiënten op te nemen in de Opnamelounge. Alleen het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein heeft een dergelijke afdeling met dit zorgconcept.

De inrichting van de opnamekamer van de Opnamelounge wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis. De stichting draagt financieel bij aan de realisatie van een comfortabele zithoek, tafels met stoelen en (wand)decoratie om het verblijf van patiënten aangenamer te maken.