Als eerste in Nederland heeft het Ommelander Ziekenhuis een medisch stafbestuur dat geheel bestaat uit vrouwen. Het nieuwe bestuur is per 1 januari aangetreden.

Dat maakt het Ommelander Ziekenhuis op 5 februari bekend via haar website. Het nieuwe medische stafbestuur bestaat uit gynaecoloog Judith Blaauw, kinderarts Margot Boeve, orthopedisch chirurg Nies Goelema is vice-voorzitter en de voorzitter is klinisch psycholoog Antoinette Hogenkamp.