GGD'en kiezen nieuw digitaal dossier

De GGD regio Utrecht, GGD Twente en GGD Hollands Noorden hebben in een gezamenlijk aanbestedingstraject een nieuw digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg gekozen. Het nieuwe dossiersysteem moet de GGD'en wendbaarder maken en ze in staat stellen eenvoudiger in te spelen op toekomstige veranderingen.

Het nieuwe dossier, dat ontwikkeld wordt door IT-dienstverlener Finalist, bestaat onder meer uit een registratiesysteem en gebruiksvriendelijk portaal. Daarnaast wordt er een gebruiksvriendelijk portaal voor ouders gebouwd. Hiermee hebben ouders de beschikking over hun eigen gegevens en kunnen ze eenvoudig afspraken maken met bijvoorbeeld het consultatiebureau of de jeugdarts. Door het nieuwe digitaal dossier wordt het ook mogelijk geanonimiseerde gezondheidsgegevens te delen met gemeenten en andere ketenpartners. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens over bepaalde wijken zijn of data op basis waarvan gerichte preventieactiviteiten ingezet kunnen worden.

Maatschappelijke rol

Na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure hebben GGD regio Utrecht, GGD Twente en GGD Hollands Noorden de opdracht tot ontwikkeling gegund aan Finalist. Algemeen directeur Hans Ketterings van Finalist is verheugd over de gunning. "De invulling van deze opdracht sluit aan bij de verbindende factor die bij Finalist altijd centraal staat", aldus Ketterings. "We zijn blij dat we met de ontwikkeling van het digitaal dossier een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren."

Dankzij het nieuwe dossiersysteem worden de GGD'en meer wendbaar en kunnen zij bovendien eenvoudiger inspelen op toekomstige veranderingen. Hierdoor wordt hun dienstverlening op het gewenste hoge niveau gewaarborgd.