FNV wil sociale werkplaatsen terug

Vakbond FNV wil dat de sociale werkvoorziening in ere wordt hersteld. Die voorziening voor mensen die door een beperking moeilijk zelf aan werk komen, werd ruim drie jaar geleden vervangen door een nieuwe regeling waarbij gemeenten en bedrijven er samen voor moeten zorgen dat deze groep mee kan doen in de samenleving.

De Tweede Kamer praat donderdag over de Participatiewet waarin dat geregeld is. Aan de vooravond van dat overleg heeft FNV een 'brandbrief' gestuurd aan de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Het nieuwe beschutte werk komt nauwelijks van de grond en de banenafspraak is ontoereikend om een grote groep mensen met een beperking duurzaam aan het werk te houden'', aldus de bond.

Ook CNV stelt vast dat degenen die zo'n beschutte baan het hardst nodig hebben, die vaak niet krijgen. Dat komt doordat er tot dusver niet meer dan 735 van zulke werkplekken zijn gerealiseerd, terwijl dat er 30.000 hadden moeten zijn. "Een werkelijk abominabele prestatie", vindt voorzitter Maurice Limmen. "Mensen hebben recht op werk in een veilige omgeving."

Extra stap

De vakbond eist dat werkgevers en overheid "een forse extra stap" zetten om te zorgen dat die banen er alsnog komen. Ook wil CNV dat meer werk wordt gemaakt van meer begeleiding, zodat mensen ook aan de slag blijven en niet na afloop van hun contract weer langs de zijlijn komen te staan. (ANP)