Bouw Zonnehuis in Ouderkerk aan de Amstel voltooid

De bouw van Zonnehuis Theresia, een locatie van ouderenzorgorganisatie Zonnehuisgroep Amstelland, is voltooid. In het gebouw in Ouderkerk aan de Amstel is plaats voor zorgfaciliteiten voor 45 bewoners en onder meer dagbesteding voor ouderen uit de omgeving.

Naast het Zonnehuis zijn er nog 62 zorgappartementen in de vrije sector huur in aanbouw. De oplevering van deze zorgappartementen staat gepland in het voorjaar van 2018.

Zonnehuisgroep Amstelland, ZorgID, Bouwinvest Healthcare Fund en Bébouw Midreth hebben de gebouwen in nauwe samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel en andere belanghebbenden ontwikkeld. Het ontwerp van Zonnehuis Theresia en de zorgappartementen komt van het Amsterdamse architectenbureau Rijnboutt.

Nelleke Vogel, bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland: "We zijn trots op het nieuwe Zonnehuis. Nu kunnen we ook in de toekomst ouderen uit Ouder-Amstel en omgeving een fijne plek bieden voor activiteiten en gezelligheid, en de bewoners een warm thuis."