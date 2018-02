Omzetrecord voor Britse farmaceut GSK

De Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) heeft de financiële prestaties vorig jaar op alle fronten verbeterd. Het bedrijf zette voor het eerst een omzet van meer dan 30 miljard pond (34 miljard euro) in de boeken, geholpen door een sterke verkoop van onder meer een nieuw middel tegen hiv. Ook het relatief zwakke Britse pond speelde GSK in de kaart.

Alle divisies van GSK, dat naast medicijnen ook vaccins en zelfzorgmiddelen maakt, droegen bij aan de omzetgroei. Die kwam over heel 2017 uit op 8 procent, of 3 procent afgezien van gunstige wisselkoerseffecten. Dat is meer dan waar analisten op hadden gerekend. De winst onder de streep verdubbelde bijna tot 1,5 miljard pond.

De vooruitzichten voor 2018 zijn evenwel onzeker. GSK weet nog niet of komend jaar goedkopere alternatieven op de markt komen voor zijn astmamiddel Advair in de Verenigde Staten. Als dat niet het geval is, gaat de winst naar verwachting verder omhoog. Maar als er wel een concurrerend middel beschikbaar komt, zal de winst op zijn best stabiel blijven.

Overname

De vorig jaar aangetreden topvrouw Emma Walmsley kon beleggers desondanks geruststellen. Zij is vooralsnog van plan het dividend komend jaar op peil te houden. Daar was de markt lang niet zeker van, ook omdat GSK tot de gegadigden behoort om de consumententak van zijn Amerikaanse branchegenoot Pfizer over te nemen. Daarvoor zullen miljarden op tafel moeten komen. (ANP)