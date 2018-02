Galapagos beschermt zich tegen overname grote farmaceut

Het Nederlands-Belgische biotechbedrijf is op zoek naar een constructie om overname door farmaceut Gilead te voorkomen. Topman Onno van de Stolpe van Galapagos heeft aangekondigd een beschermmuur te bouwen.

Dat schrijft het Financiële Dagblad op 12 februari.

Aandelen

Van de Stolpe wil Galapagos uitbouwen tot een eigen farmaceut in plaats van het concern op te laten gaan in een groter bedrijf. Hij wil daarom op zoek naar een tweede farmabedrijf dat net als Gilead een aandelenbelang van 10 procent of meer in Galapagos wil nemen. Dat zou een overname door Gilead lastig maken, want volgens Belgische wetgeving kan een bedrijf niet verplicht worden om aandelen te verkopen.

Gilead heeft nu een belang van 13 procent in Galapagos en aandeelhouders verwachten binnenkort een overnamebod. Galapagos ontwikkelt samen met Gilead het reumamedicijn filgotinib.