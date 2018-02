Edwin Kalbfleisch benoemd tot lid raad van bestuur Topaz

Edwin Kalbfleisch is benoemd tot lid van de raad van bestuur van Stichting Topaz te Leiden. Vanaf 1 april 2018 vormt hij samen met voorzitter Lia de Jongh de tweehoofdige raad van bestuur.

Kalbfleisch is sinds januari 2017 werkzaam binnen Topaz als interim-manager Finance & Control. Vanuit die functie is hij nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe strategie en het strategisch vastgoedbeleid voor de komende jaren. Kalbfleisch is tevens verbonden aan Baker Tilly Berk.

In de raad van bestuur van Topaz gaat Kalbfleisch zich richten op de bedrijfsmatige bedrijfsonderdelen van de organisatie. De Jongh heeft de zorg- en zorggeoriënteerde onderdelen in haar portefeuille. Samen zetten zij zich de komende jaren in op de koers om vanuit hoogwaardige expertise voor kwetsbare ouderen een significante bijdrage in de zorgketen te leveren, aldus Topaz in een persbericht.

Topaz levert revalidatie- en ouderenzorg in de regio Leiden, Voorschoten en de Duin- en Bollenstreek.