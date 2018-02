Stichting introduceert portal palliatieve zorg

Huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg kunnen nu communiceren via een speciaal portal. De PaTz portal maakt het mogelijk palliatieve patiënten te registreren en de zorg rondom hen in te plannen.

De webapplicatie is ontwikkeld door stichting Palliatieve Thuiszorg en beschikbaar voor ongeveer 150 PaTz-groepen in Nederland, zo meldt de stichting op haar site.

Register

De PaTz-portal dient als ondersteuning voor het tweemaandelijks overleg binnen de groepen over de zorg voor patiënten die naar verwachting minder dan een jaar te leven hebben. Het maakt het registreren eenvoudiger en zorgt ervoor dat de patiënten op een systematische wijze worden besproken in de PaTz-groep. Verder is via de portal een aantal hulpmiddelen of formulieren beschikbaar zoals Overdracht huisartsenpost, Zorgpad Stervensfase, en Gezamenlijk huisbezoek. Het register is ook een hulpmiddel om knelpunten, leerpunten en onderwijsbehoeften te signaleren en daarop beleid te ontwikkelen.

Pilot

Het NPZR&o (Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken) heeft de PaTz Portal ontwikkeld en in Rotterdam wordt al langer gewerkt met de PaTz Portal. In september 2016 is de portal geïntroduceerd in 12 groepen in Nederland. Na een evaluatie van de pilot is de PaTz iets aangepast en nog breder uitgerold.