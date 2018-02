Nog geen nieuwe cao bij VGZ

Leden van vakbond CNV hebben niet ingestemd met een nieuwe cao en een sociaal plan bij verzekeraar VGZ. Daarover was lang onderhandeld door de bonden met de werkgever, maar een kort na het akkoord aangekondigde reorganisatie zette kwaad bloed bij de medewerkers.

"De aankondiging van een grote reorganisatie en de voorgenomen sluiting van Heerlen hebben hier alles op z’n kop gezet", zegt onderhandelaar Robert Wonnink, die de afwijzing dan ook niet verrassend vindt. Naast de sluiting van de locatie in Heerlen wil VGZ de komende drie jaar 100 miljoen euro besparen. De reorganisatie gaat banen kosten, maar onduidelijk is nog hoeveel.

CNV wil nu praten over een hoger loon en een beter sociaal plan voor de ongeveer tweeduizend medewerkers van VGZ. "Belangrijk is dat er meer geld komt voor scholing, dat bovendien zo snel mogelijk kan worden ingezet. Daarnaast willen we een betere afspraak over de ontslagvergoeding." (ANP)