'Private tak Sanquin voorziet verlieslatende overgangsjaren'

De commerciële activiteiten van Sanquin dreigen de bloedbank de komende jaren in de financiële problemen te brengen. Dat meldt het FD op basis van een interne notitie van Sanquin.

Blijkens de notitie voorziet Sanquin Plasma Products (SPP) “een aantal zware verliesjaren”, zo meldt het FD. Doordat de belangrijkste opdrachtgevers van de onderneming zich zouden terugtrekken, heeft de commerciële tak van Sanquin een financiële injectie van minsten 50 miljoen tot 80 miljoen euro nodig om "de verlieslatende omschakeljaren door te komen”. Samen met accountantskantoor PwC zoekt Sanquin naar een partij die een meerderheidsbelang wil nemen.

Continuïteit

Het is onduidelijk in hoeverre de problemen bij de commerciële tak een bedreiging vormen voor de non-profit Bloedbank, die als enige in Nederland bloed mag inzamelen voor gebruik in ziekenhuizen en verwerking tot geneesmiddelen. Blijkens een recent overleg met de Tweede Kamer houdt minister Bruins rekening met deze mogelijkheid. "In het meest extreme geval zou zelfs de hele bloedvoorzieningsorganisatie failliet kunnen gaan, waardoor de continuïteit van de bloedvoorziening in gevaar komt”, aldus Bruins.

In een reactie tegenover het FD laat VWS nu weten dat het ministerie geen cijfers bekend zijn waaruit blijkt dat Sanquin Plasma Products grote financiële problemen heeft. Ook wijst VWS er op dat de activiteiten rond plasmageneesmiddelen een aantal jaar terug in een bv ondergebracht, waardoor de risico’s voor de overkoepelende stichting beperkt blijven.

Sanquin zegt zich tegenover FD zich niet te herkennen in het door de krant geschetste beeld. Volgens Sanquin is een solide onderneming is die de afgelopen jaren 'een positief financieel resultaat' heeft geboekt. Op korte termijn is de financiële situatie volgens Sanquin stabiel.