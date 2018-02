Fred van der Heijden gaat STMG besturen

STMG BV en STMG Hulp bij het huishouden BV hebben een nieuwe directeur-bestuurder. Per 1 maart neemt Fred van der Heijden er de leiding. Van der Heijden volgt Gerard Marinus op, die STMG een jaar lang leidde als interim directeur-bestuurder.

Dat meldt STMG op 13 februari. Fred van der Heijden was de afgelopen vier jaar adviseur/interim bestuurder en eigenaar van ZorgeFFect. Daarvoor was hij directeur zorg bij thuiszorgorganisatie Stichting ZuidZorg. Van der Heijden begon zijn loopbaan als verpleegkundige, waarna hij verschillende staf- en adviesfuncties bekleedde in de zorg.

Koers

Gerard Marinus heeft STMG weer op de rails gezet. Freek Korver, algemeen directeur zorg van Vebego, waar STMG dochteronderneming van is, concludeert dat de koers voor de komende jaren is uitgestippeld, er een positieve begroting ligt, er rust is en vertrouwen in de organisatie. Fred van der Heijden gaat de organisatie verder laten groeien en beter laten inspelen op toekomstige klantbehoeften.



Het Gelderse STMG biedt in een uitgestrekt werkgebied wijkverpleging, gespecialiseerde verpleging, thuisbegeleiding en hulp bij het huishouden. Er werken 1225 medewerkers. De organisatie levert haar diensten bij zo’n 4500 klanten.