Veel ouderen lijden thuis onder psychisch geweld

Circa 4 procent van ouderen boven de 65 jaar heeft te maken met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat komt neer op ruim 125.000 mensen. Dat stelt de seniorenorganisatie KBO-PCOB, die zich baseert op de nieuwste cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM.

Directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB zegt te schrikken van dit aantal: “De afgelopen jaren is hard gewerkt om het taboe ouderenmishandeling te doorbreken en ouderen actief meer weerbaar te maken. Maar we hebben nog wel wat te doen. Als we deze cijfers immers doorvertalen naar de totale groep 65-plussers komt dit neer op meer dan 125.000 mensen.” (ANP)