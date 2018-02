De Amarant Groep opent nieuw Hersenz behandelcentrum

Pauwer, onderdeel van de Amarant Groep, opent een nieuw Hersenz Behandelcentrum in Bergen op Zoom op 20 februari. Dit is het tweede Hersenz Behandelcentrum van de Amarant Groep in de regio West-Brabant.

Hersenz behandelt mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase, dus als ziekenhuisopname en revalidatie achter de rug zijn. Hersenz onderscheidt zich volgens de Amarant Groep doordat mensen zelf hun behandelprogramma samenstellen op basis van persoonlijke doelen. Het aanbod bestaat uit cognitieve groepsbehandeling, een bewegingsprogramma en thuisbehandeling.

Het doel van de behandelingen is dat mensen met hersenletsel zo zelfstandig mogelijk functioneren. "Het is bewezen dat deze methode echt iets oplevert", zegt manager Dicky Boele van de Amarant Groep. "Daarom dragen we graag bij aan een verdere verspreiding van het behandelaanbod van Hersenz."