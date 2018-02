Nederlandse apotheek gaat Belgen bedienen

De Nederlandse apotheekgroep Zaandamse Zorg gaat medicijnen thuis afleveren bij huishoudens in Vlaanderen, hoewel dat volgens de Belgische wet niet is toegestaan. Sommige medicijnen zijn duurder bij de zuiderburen, die nu via de site holland-apo.be geld kunnen besparen.

Geneesmiddelen op recept mogen alleen in een apotheek worden afgehaald, waarschuwde het Belgische agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Het Nederlandse bedrijf, dat bestaat uit vijf 'fysieke' apotheken en drie internetapotheken, denkt daar anders over. Het verwijst naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat een Duits internetbedrijf dat medicijnen wilde leveren gelijk zou hebben gegeven.

Na een dreiging met een rechtszaak heeft het bedrijf besloten de levering van medicijnen op recept "eventjes on hold" te zetten. "We gaan het juridisch eerst dubbelchecken. We leveren sowieso wel producten die voorschriftvrij zijn", zegt een woordvoerder.

Levering

Het bedrijf belooft op de website "snelle en discrete" levering aan Belgen die hun recept online hebben doorgestuurd. Het wijst erop dat zijn internetapotheken onder toezicht staan van de Nederlandse Inspectie voor de Volksgezondheid.

Volgens de Belgische bond van apothekers APB zijn de thuisleveringen vanuit Nederland strafbaar en "een gevaar voor de volksgezondheid". De organisatie zegt "wellicht" naar de rechter te stappen. (ANP)