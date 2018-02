Vriendenloterij geeft voor virtual reality bij brandwonden

De Vriendenloterij ondersteunt een initiatief van de Nederlandse Brandwondenstichting met een gift van 320.000 euro. Dat wordt gebruikt om samen met de drie brandwondencentra virtual reality in te zetten om sociaal isolement van brandwondenpatiƫnten te voorkomen.

Dat maakt de Nederlandse Brandwondenstichting bekend op 19 februari. Kinderen en volwassenen met brandwonden verblijven vaak langdurig op een geïsoleerde kamer of afdeling. Door middel van een virtual reality (VR) bril en VR-camera kunnen zij toch thuissituaties of belangrijke mijlpalen in het leven meemaken.

Herstel

Bij het herstel van brandwonden in een van de drie grote brandwondencentra in Nederland – in Beverwijk, Groningen en Rotterdam – speelt niet alleen het voorkomen van infecties een grote rol. Ook het voorkomen van sociaal isolement is van belang voor goed welzijn en herstel. Door virtual reality kunnen patiënten contact houden met de buitenwereld, familie, vrienden, school en huisdieren. Daardoor zullen ze zich minder eenzaam voelen en sneller en beter herstellen en ook sneller re-integreren na opname.

Effecten

VR wordt steeds meer ingezet in de zorg. Dit project combineert als eerste in Nederland wetenschappelijk onderzoek naar effecten van VR met implementatie in de brandwondencentra. Dat moet dienen als katalysator voor bredere toepassingen van VR in de zorg. De techniek is ontwikkeld in het Martini Ziekenhuis in Groningen.