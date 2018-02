Stroomstoring noopt tot uitstel operaties Arnhem

De locatie van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem moest door grote stroomstoringen in de stad alle poliklinische afspraken en alle geplande operaties afzeggen. Een van de redenen is dat ziekenhuismedewerkers niet in de elektronische dossiers konden kijken.

Dat meldt Rijnstate op 19 februari via haar website. De reguliere patiëntenzorg kon gewoon doorgaan, want die loopt – net als het ziekenhuis in Velp – op noodstroom, zo vertelt woordvoerster Maaike de Ridder van Rijnstate aan Omroep Gelderland. De nog niet gestarte operaties werden uit voorzorg ‘on hold’ gezet. Alle spoedpatiënten werden tijdelijk naar andere ziekenhuizen verwezen.

Stabiel

Omdat de stroom in Arnhem drie keer uitviel gedurende een periode van een paar uur, viel ook het ziekenhuisnetwerk uit. Rijnstate was telefonisch niet bereikbaar en de afspraken werden met mobieltjes afgezegd. In de loop van de middag verliep de reguliere elektriciteitsvoorziening weer stabiel.