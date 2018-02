VGZ en Yulius tekenen meerjarencontract

Op 20 februari hebben zorgverzekeraar VGZ en ggz-organisatie Yulius een meerjarencontract gesloten. Samen gaan zij zich richten op betere herstelondersteunende zorg.

Dat melden VGZ en Yulius in een gezamenlijk persbericht. Het meerjarencontract valt onder de paraplu ‘Zinnige Zorg’ van VGZ voor betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten.



VGZ en Yulius willen meer passende zorg realiseren, waarbij de cliënt en zijn of haar hulpvraag centraal staan. Verspilling, regeldruk, schottenproblematiek en complexe zorg worden hierbij verminderd en daarmee gaan zij terug naar de essentie.

Kracht

De meerjarige financiële afspraakt biedt Yulius ruimte om haar zorg te innoveren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat professionals de ruimte krijgen om goede ideeën aan te dragen en uit te voeren, omdat zij het beste weten wat passende zorg is. Door cliënten in hun kracht aan te spreken, zorgt de organisatie ervoor dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen functioneren. Zorgverleners en cliënten bekijken samen wat nodig is voor een optimaal herstel. Daarvoor heeft Yulius diverse projecten opgestart, zoals Werk als Beste Zorg, een gezamenlijk initiatief met de regionale Sociale