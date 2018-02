Korrelatie gaat verder als MIND Korrelatie

Korrelatie, de landelijke hulplijn voor mensen met psychische en psychosociale problemen, gaat verder onder de naam MIND Korrelatie. Korrelatie verstevigt hiermee de samenwerking met de organisatie MIND.

MIND Korrelatie werkt al langer intensief samen met MIND, maar nu wordt de hulplijn geïntegreerd in onder meer de websites en de werkwijze van MIND. Er is een nieuwe gezamenlijke website waarop mensen terechtkunnen voor hulp, tips en informatie over psychische en psychosociale problemen. MIND Korrelatie biedt daarnaast anonieme, laagdrempelige hulp via de telefoon, WhatsApp, chat en mail. De afgelopen decennia hebben meer dan 1 miljoen mensen hulp en advies van de hulpverleners van MIND Korrelatie ontvangen.

Opvang

De ernst van de problemen waarover mensen bij MIND Korrelatie aankloppen kan variëren van gebrek aan zelfvertrouwen tot ernstige depressies. Marjan ter Avest, directeur van MIND: "Onze werkwijze blijft altijd hetzelfde: professioneel, anoniem, ondersteunend en laagdrempelig. Wij willen er ook op zulke momenten zijn voor alle mensen die hulp nodig hebben."