Daelzicht ontslaat medewerkers op staande voet na fraude

Gehandicaptenzorgaanbieder Daelzicht heeft twee medewerkers op staande voet ontslagen vanwege fraude. Ze zijn ontslagen omdat zij volgens de raad van bestuur geld uit de teamkas voor priv├ędoeleinden hadden gebruikt.

Op 19 januari werd een teamleider ontslagen omdat zij procedures rond de teamkas niet adequaat volgde. Medewerkers hadden de raad van bestuur hierover geïnformeerd, die daarop een onderzoek startte. Uit dit onderzoek is gebleken dat de teamleider gedurende een langere periode heeft gefraudeerd. Sinds 2010 zou het gaan om een bedrag van ruim 6.800 euro.

Op grond van de uitkomsten van het afgeronde onderzoek doet de organisatie nu aangifte bij de politie gedaan. Ook wordt het geld teruggevorderd.

Kasverschil

Onlangs kwam nog een fraudegeval aan het licht. De medewerker die daarbij betrokken was, is eveneens op staande voet ontslagen. Dit gebeurde op 19 februari. Aanleiding was een kasverschil van ruim 1.700 euro. Een eerste onderzoek wijst uit dat ook deze medewerker het geld voor eigen doeleinden had gebruikt. De raad van bestuur doet nu nader onderzoek naar de omvang van de fraude.

Peter Muijen, raad van bestuur: "Naast genoemde personele maatregelen, lopen we op dit moment Daelzicht-breed alle kasuitgaven na, en kijken we naar het beheer en decontrole daarop, en naar de inrichting van de financieel administratieve procedures.Daar waar die moeten worden aangescherpt of verbeterd, doen we dat. Uitgangspunt is en blijft professioneel vertrouwen in onze medewerkers."