Rijnstate en Klimmendaal werken samen in revalidatie bij kanker

Revalidatiecentrum Klimmendaal en ziekenhuis Rijnstate gaan intensiever samenwerken tijdens en na de behandeling van kanker. Samen met het Integraal Kankercentrum Nederland hebben de organisaties een medisch specialistisch revalidatieprogramma ontwikkeld dat patiënten moet ondersteunen bij hun herstel.

Het programma is bedoeld voor patiënten die meerdere problemen hebben als gevolg van hun ziekte of de behandeling daarvan. Het doel van het revalidatieprogramma is dat de kwaliteit van leven dusdanig verbetert dat de patiënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en weer kan participeren in de maatschappij.

Het programma, dat zo’n twaalf weken duurt, bestaat uit fysieke training, psychosociale begeleiding, coaching en energieverdeling, voedingsadvies en eventueel ook arbeidsreintegratie. Klimmendaal en Rijnstate werken binnen dit programma ook samen met de sportartsen van Sportmedisch Centrum Papendal.

Proef

Een eerste groep patiënten die bij Rijnstate behandeld zijn voor borstkanker is afgelopen maand gestart met het revalidatieprogramma bij Klimmendaal. Omdat de proef volgens de partijenn succesvol verloopt gaat in april een tweede groep van start. Na een evaluatie komt het programma ook beschikbaar voor andere groepen oncologische patiënten van Rijnstate.

Het Arnhemse ziekenhuis werkt op het gebied van oncologie samen met ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en ziekenhuis Slingeland in Doetinchem, onder de naam A.R.T.Z. Oncologisch centrum. In de loop van 2018 kunnen ook patiënten uit deze twee Gelderse ziekenhuizen worden doorverwezen naar Klimmendaal voor dit revalidatieprogramma.