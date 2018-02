Acties ambulancemedewerkers opgeschort voor overleg

De werkgevers en vakbonden in de ambulancezorg gaan opnieuw met elkaar in overleg om tot een structurele oplossing voor het personeelstekort te komen. De acties van ambulancemedewerkers zijn opgeschort vanwege het nieuwe overleg, meldt vakbond FNV.

De partijen hebben besloten het cao-overleg te vervroegen in de hoop uiterlijk 16 april tot een akkoord te komen. "We hebben voor deze constructie gekozen, omdat we in eerdere overleggen gezamenlijk niet tot een goede verdeling kwamen van de 19,5 miljoen euro die minister Bruins afgelopen november extra beschikbaar stelde", zegt Fred Seifert, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn.

Deze maand voerden ambulancemedewerkers in de grote steden en Hollands-Midden actie uit protest tegen de te hoge werkdruk in de sector. Een week later sloot ook de regio Drenthe zich aan bij de acties die tot 19 februari duurden. Volgens FNV kunnen door een tekort aan personeel en het tekort aan beschikbare ambulances als gevolg daarvan, medewerkers niet meer voldoen aan de wettelijke vereisten van paraatheid en het verlenen van goede zorg.

Extra geld

Afgelopen november werden aangekondigde acties opgeschort, toen minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) extra geld beschikbaar stelde voor verbetering van de ambulancezorg. Maar omdat de bond het niet eens kon worden met werkgevers over de verdeling van het geld, werd alsnog actie gevoerd.

Seifert: "De werkgevers besteden dit geld vooral aan extra uitzendkrachten om daarmee de gaten in de roosters te vullen. Wij willen dat elke werknemer een minimale extra toelage van 7,5 procent krijgt, zodat het werk op de ambulance even aantrekkelijk wordt als in andere zorgsectoren."