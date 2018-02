Traditioneel herenhuis wordt woonconcept dementerenden

In het centrum van Epe heeft Viattence een nieuw kleinschalig woonconcept voor mensen met dementie, Parkinson en andere somatische aandoeningen, De Nieuwe Antoniehof, geopend. Het gaat om twee geschakelde traditionele herenhuizen met een interieur uit de jaren ’50 en ’60 op de plek van de voormalige Groene Kruisvereniging.

Het concept is ontwikkeld met Huibers & Jaring Architecten uit Veenendaal. De herenhuizen bieden plek aan 29 bewoners. De indeling is zoals ze het thuis vaak gewend waren: de leefruimtes op de begane grond en de slaapkamers op de twee verdiepingen. Er is geen gangenstructuur. Op de begane grond heeft elk huis een eigen voordeur, hal met trappenhuis en lift, een grote woonkamer met open keuken en een kleinere woonkamer waar het rustiger is. De bewoners van De Nieuwe Antoniehof hebben allemaal toegang tot beide huizen. De looproutes zijn zo bedacht dat ze niet verdwalen. Daarnaast is er een systeem met camera’s voor toezicht op afstand. De bewoners kunnen gewoon naar buiten de tuin in, maar door een smeedijzeren hek kunnen ze niet van het terrein af.

Thuis

De inrichting van De Nieuwe Antoniehof doet denken aan de jaren ’50 en ’60, met dien verstande dat meubels, klokken en verlichting rustige prikkelarme kleuren hebben. Wat de associatie met thuis of een eigen huis nog sterker maakt: er is geen receptie en de zorgverleners hebben geen eigen toiletten of kantoorruimte. De administratieve taken worden tussen de bewoners gedaan. Hetzelfde geldt voor de facilitaire diensten als koken en lakens of kleding wassen.

Kleinschalig

Het Brein Dementie en Omgeving heeft meegedacht in de inrichting, kleuren- en materiaalgebruik. Ook het Openlucht Museum is betrokken. In de tuin staat een ouderwetse waterpomp met ton, de stopcontacten zijn van bakeliet en in de wc hangt een stortbak met een touwtje. Het concept van Viattence lijkt te werken. Bewoners blijven langer in de huiskamer, komen meer buiten en slaan de middagrust op de slaapkamer vaak over, waardoor ze ’s nachts beter slapen. Het vertrouwde dag-en-nachtritme komt terug in deze traditionele setting. Viattence geeft aan meer van dit soort kleinschalige woonconcepten te willen bouwen.