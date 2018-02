Loek Winter stopt bij MC Groep en MC Slotervaart

Loek Winter is gestopt als bestuurder van MC Groep en MC Slotervaart. Hij was bestuurder van de ziekenhuizen sinds respectievelijk 2009 en 2014. Winter gaat tijd vrijmaken voor andere activiteiten.

Dat maken MC Groep en MC Slotervaart op 22 februari bekend. Loek Winter gaat zich onder andere richten op het uitrollen van zorgconcepten in binnen- en buitenland. De raden van bestuur worden nu gevormd door Willem de Boer en Marja Sleeuwenhoek voor MC Groep en Willem de Boer en Mariska Tichem voor MC Slotervaart. Als aandeelhouder blijft Loek Winter wel nauw betrokken bij de ziekenhuizen.

Zorgondernemer

“We gaan een inspirerend bestuurder missen”, zegt Willem de Boer. “Loek Winter was vanaf het begin van de overname van het ziekenhuis de drijvende kracht achter een andere benadering van de curatieve zorg. Nu de aanpak vastere vormen aanneemt en verder ontwikkeld kan worden, is voor Loek het moment gekomen een andere weg in te slaan. Hij is een zorgondernemer in hart en nieren. De keuze om zich meer toe te leggen op het verder ontwikkelen van zorgconcepten in Nederland en in het buitenland is daarom een begrijpelijke.”