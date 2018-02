Tbs'er stak medewerker kliniek zonder reden dood

Een 45-jarige tbs'er die een jaar geleden een medewerker met een schaar doodstak in tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal, deed dat naar eigen zeggen zonder aanleiding of reden. Mogelijk was hij onder invloed van het medicijn Ritalin, dat hij heimelijk van medepatiënten kocht en in de weken voor de steekpartij slikte en snoof.

De rechtbank in Dordrecht probeerde er vrijdag achter te komen hoeveel pillen verdachte Michel T. precies had genomen en wat de effecten konden zijn. Deskundigen zijn het daar niet over eens. Zo zou bij grote hoeveelheden agressie kunnen ontstaan, mogelijk in combinatie met het gebruik van twee antipsychotica. Maar andere psychiaters zeggen dat de pillen geen verklaring kunnen zijn voor een geweldsexplosie.

T., die met boeien om in de rechtszaal zat, zei dat hij geen ruzie of gedoe had met het slachtoffer, de 25-jarige Arnd Otten, en hem niet eens kende, want die werkte er nog maar net. De verdachte ging al op onbegeleid verlof en zou bijna naar de afdeling resocialisatie gaan.

Incidenten

De verdachte, geboren in Groningen, had een gewelddadige jeugd en ging daarna zelf het foute pad op met drugshandel en berovingen. In 1998 kreeg hij cel en tbs nadat hij in een gevangenis een werknemer had aangevallen. De tbs werd telkens verlengd. Later waren er nog meer incidenten tussen T. en medewerkers, als hij zich gekrenkt voelde. Maar bij Otten was die reden er niet. Niemand zag het aankomen. "Ik begrijp het zelf ook niet'', zei T.

Hij vroeg Otten om een schaar om een draadje van zijn trui af te knippen en stak hem meerdere keren. Otten stierf twee dagen later. Zijn nabestaanden hadden een portret van hem op een stoel neergezet zodat de verdachte hem zou zien. (ANP)