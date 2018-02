Roelof Jonkers wordt waarnemend voorzitter Trimbos-instituut

Roelof Jonkers start per 10 april 2018 als waarnemend voorzitter van de raad van bestuur van het Trimbos-instituut. Hij vervangt Rutger Engels, die per 1 mei 2018 is benoemd tot rector magnificus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Jonkers is momenteel voorzitter van de raad van toezicht van Verslavingszorg Noord-Nederland en voorzitter van de raad van toezicht van het Centrum voor Consultatie en Expertise in Utrecht. Eerder was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van de Kwadrantgroep in Friesland, Zorgbalans in Haarlem, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en vice-voorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Jonkers gaat zich samen Marie Christine Allaer inspannen om vanuit de raad van bestuur de huidige strategie, begroting en plannen voor 2018 uit te voeren, zo meldt het Trimbos-instituut. Tevens zal hij bijdragen aan de overdracht in de loop van de tweede helft van 2018 aan de definitieve opvolger van de voorzitter van de raad van bestuur. De werving daarvoor is inmiddels gestart.