Elker – Het Poortje benoemt nieuwe bestuurder

Wybe Cnossen vertrekt per 1 juli 2018 als voorzitter van de raad van bestuur van Elker – Het Poortje. Om de continuïteit te waarborgen, treedt op 1 maart aanstaande Astrid Veldhuizen aan als (waarnemend) voorzitter van de raad van bestuur.

Wybe Cnossen vertrekt als bestuursvoorzitter na twaalf jaar; eerst stond hij aan het hoofd van Elker en de laatste vier jaar voor de fusieorganisatie Elker – Het Poortje. De raad van toezicht bedankt hem in een persverklaring "voor zijn gedrevenheid en zijn vakkundige bijdrage en inzet voor de zorg voor kinderen en jongeren in Noord-Nederland". Voor 2006 heeft hij lang gewerkt in diverse functies bij zorgverzekeraar Menzis.

Astrid Veldhuizen heeft een brede ervaring opgedaan als bestuurder, toezichthouder, directeur en ondernemer in uiteenlopende sectoren waaronder de zorg, kinderopvang, openbaar vervoer en de scheepsbouw. De afgelopen jaren was zij (concessie)directeur bij vervoersmaatschappij Qbuzz. Ze is lid van de raad van toezicht van Sensire en van Treant Zorggroep.

Moederstichting

Elker - Het Poortje is de moederstichting van de bestuurlijk gefuseerde stichtingen Elker Jeugd- en Opvoedhulp, Het Poortje Jeugdinrichtingen en Viyuna. Bij de organisatie werken ruim achthonderd medewerkers. Elker - Het Poortje begeleidt en behandelt kinderen, jongeren en gezinnen die kampen met opgroei- en opvoedproblemen.