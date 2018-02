Bruins verlaagt prijs van medicinale cannabis

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) verlaagt de prijs van medicinale cannabis per 1 januari 2018 van 6,20 naar 5,80 euro. De prijsverlaging is mogelijk door stijgende inkomsten uit de export van medicinale cannabis.

Dit schrijft Bruins in een brief aan de Tweede Kamer.

Bureau Medicinale Cannabis (BMC) is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de productie van medicinale cannabisproducten in Nederland. Onder bepaalde voorwaarden kunnen andere landen een verzoek doen voor de levering van een beperkte hoeveelheid medicinale cannabis.

In 2017 is door BMC 1682 kilo medicinale cannabis geproduceerd, waarvan 1045 kilo is geëxporteerd, schrijft de Volkskrant. Met name de export naar Duitsland steeg vorig jaar. Sinds maart mag daar via apotheken cannabis als medicijn worden verkocht. Duitsland heeft zelf nog geen kwekerij en koopt daarom drie jaar lang het Nederlandse product.

Basispakket

Volgens Zorginstituut Nederland, dat op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek deed, geeft recent wetenschappelijk onderzoek momenteel geen aanleiding tot een herbeoordeling van medicinale cannabis. Vergoeding uit het basispakket blijft hierdoor niet mogelijk. De huidige beschikbaarheid via het BMC, waarbij de patiënt zelf voor zijn cannabis betaalt, hoeft volgens het Zorginstituut niet gewijzigd te worden.

De minister neemt dit advies van het Zorginstituut over. Wel vindt hij dat aanvullend onderzoek nodig is om de wetenschappelijke onderbouwing ten aanzien van de werkzaamheid van medicinale cannabis te versterken. "Ik vind het belangrijk dat zowel de veiligheid als de effectiviteit van de door BMC op de markt gebrachte producten bewezen is", aldus Bruins.