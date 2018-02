Gezondheidsraad: vaccineer senioren tegen pneumokokken

Senioren moeten worden gevaccineerd tegen pneumokokken, adviseert de Gezondheidsraad. Het adviesorgaan verwacht dat hiermee een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen kan worden voorkomen.

Elk jaar komen 2.600 tot 5.600 ouderen in het ziekenhuis met een longontsteking veroorzaakt door deze bacterie. Nog eens ongeveer 1.800 senioren belanden met hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging in het ziekenhuis. Van al deze mensen overlijdt gemiddeld 15 procent, berekende de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad zou graag zien dat mensen al vanaf 60 jaar iedere vijf jaar worden beschermd met het vaccin PPV23, de laatste keer op 75-jarige leeftijd. Daarna wordt de werkzaamheid door verschillende factoren en de wisselwerking daartussen minder goed.

De raad zegt dat de vaccinatie voor alle ouderen bereikbaar moet zijn dankzij collectieve financiering. (ANP)