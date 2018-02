Koraal Groep en Pluryn starten e-health-netwerk

Koraal Groep en Pluryn hebben samen het Digital Health Center opgericht, een stichting die zich gaat bezighouden met innovaties in de zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. De zorgorganisaties zijn deze samenwerking gestart vanuit de ambitie om de zorg beter, gezonder en goedkoper te maken.

De stichting beoogt zorginstellingen, onderwijsinstellingen, cliënten, kennisinstituten, bedrijven en start-ups samen te brengen in een netwerk rondom e-health. Dit moet zorgen voor snellere en betere beschikbaarheid van innovaties op het gebied van zelfregie en zelfredzaamheid voor de cliënt. Het Digital Health Center houdt zich onder meer bezig met het vergroten van marktkennis, productontwikkeling, testen en valideren van innovaties en dataverwerking.

Nieuwe aanpak

Pluryn en Koraal zien zich momenteel geconfronteerd met innovatievraagstukken, die volgens de organisaties om een nieuwe aanpak vragen. Individuele zorginstellingen zijn te klein om overzicht te houden over en toegang te creëren tot de verschillende innovaties, stellen zij. "Door samen voldoende te investeren en inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de innovaties voor verschillende cliënten, kan het Digital Health Center hier impactvolle stappen in zetten."

Zorginstellingen Philadelphia, ‘s Heeren Loo, Aveleijn, Zozijn en de Noaber Foundation hebben interesse getoond om zich aan te sluiten bij het Digital Health Cente,aldus de initiatiefnemers.