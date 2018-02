FNV dreigt met rechtszaak om uitblijven herindicaties Emmen

FNV Zorg & Welzijn stapt naar de rechter als de gemeente Emmen niet binnen twee weken nieuwe zorgindicaties afgeeft aan cliënten die volgens de bond te weinig uren voor huishoudelijke hulp hebben gekregen. Ook dreigt de vakbond met een dwangsom die kan oplopen tot 1.200 euro per cliënt.

Volgens FNV Zorg & Welzijn heeft de gemeente verzoeken van cliënten om een nieuwe zorgindicatie af te geven tot nu toe geweigerd. Daar is de gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wel toe verplicht, aldus de vakbond.

De gemeente wil geen nieuwe indicaties afgeven omdat de betreffende cliënten al een geldige indicatie hebben. Volgens Maureen van der Pligt van FNV Zorg en Welzijn heeft de gemeente in die indicaties echter niet duidelijk aangegeven wat er precies gedaan moet worden in huis en hoe vaak dit moet gebeuren. Dat wordt nu door de zorgaanbieder bepaald. De vakbond vindt dat in een nieuwe indicatie duidelijker omschreven moet staan waar de cliënt recht op heeft.