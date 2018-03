SKB stopt met dialyseren in middaguren

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk gaat stoppen met het dialyseren van nierpatiënten in de middaguren. Er zijn te weinig patiënten voor.

Dat schrijft dagblad Tubantia op 28 februari. Het Winterswijkse dialysecentrum heeft elf plaatsen. Het aantal patiënten dat daar gebruik van maakt wisselt.

Tijdelijk

Dat aantal daalt nu zodanig dat het ziekenhuis gedwongen werd het aanbod te concentreren in de ochtenduren. Als er meer patiënten zijn, dan overweegt het ziekenhuis het aantal uren weer uit te breiden, aldus een woordvoerder van het SKB. Het ziekenhuis gaat er van uit dat de beperking tijdelijk is. Als er mensen ’s middags willen dialyseren, dan kunnen zij terecht bij het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede.