Hartstichting ondersteunt studie naar zwangere met overgewicht

Zwangere vrouwen met overgewicht die hun eetgewoonten veranderen, verkleinen mogelijk de kans dat hun kind later hart- en vaatziekten krijgt. Romy Gaillard van het Erasmus MC doet hier onderzoek naar met een onderzoeksbeurs van de Hartstichting.

"Elk kind verdient een goede start," stelt Gaillard. "Maar als je moeder overgewicht heeft als ze zwanger van je is, is die start mogelijk niet optimaal. Je hebt dan een verhoogde kans om zelf later ook te zwaar te worden, en een hart- of vaatziekte te krijgen."

Gaillard onderzoekt of overgewicht veranderingen veroorzaakt in de ontwikkeling van de placenta en het kinderhart. En of dat positief te beïnvloeden is door gezondere voeding tijdens de zwangerschap. De onderzoeker kijkt onder meer naar de omvang van de placenta van zwangere vrouwen en het aantal bloedvaatjes hierin. Ook maakt ze meerdere 3D-echo's van het hart van het ongeboren kind. Drie weken na de geboorte maakt ze bovendien een MRI-scan van het babyhart. Ook bij tien- tot twaalfjarige kinderen doet ze MRI-metingen aan het hart.

Advies

Daarnaast onderzoekt Gaillard zo’n 700 vrouwen die zwanger willen worden, of dat net zijn. De helft van hen krijgt advies om producten te kiezen met gezonde, onverzadigde, vetten en minder suiker. Het doel is niet perse dat vrouwen die te zwaar zijn afvallen voor de zwangerschap, legt Gaillard uit. "Het gaat er vooral om dat het aanbod van suikers en vetten voor het kind zo gunstig mogelijk is tijdens de zwangerschap."

Gaillard ontving in 2017 een Dekkerbeurs van de Hartstichting. De beurs omvat bijna 240.000 euro, waarmee ze 3 jaar onderzoek kan doen.