Arkin breidt raad van bestuur uit

Arkin heeft een derde bestuurder in de persoon van Cécile Gijsbers van Wijk. De uitbreiding van de raad van bestuur is onder meer ingegeven door de veranderingen binnen de ggz en de groei die de ggz-instelling de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, zo laat Arkin weten.

Gijsbers van Wijk is opgeleid tot psycholoog en arts. Zij heeft ervaring als psychiater, onderzoeker, geneesheer-directeur en bestuurder bij onder meer Mentrum, GGZ InGeest en Rivierduinen. Sinds juni 2015 vervulde zij bij Arkin de functie van directeur zorgontwikkeling, onderzoek en kwaliteit.

Vanaf maart neemt Gijsbers van Wijk naast Jeroen Muller en Dick Veluwenkamp zitting in de raad van bestuur van Arkin. Zij is in deze functie onder meer verantwoordelijk voor zorginhoudelijk beleid, kwaliteit en veiligheid en wetenschappelijk onderzoek, beroepsopleidingen en bureau geneesheer-directeur.

Oplossingen

"Cécile heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in zorginhoudelijke vernieuwingen en staat dicht bij de cliënten en de professionals", zegt Jolande Sap, voorzitter van de raad van toezicht. "Ik verwacht dat Arkin met haar benoeming tot lid van de raad van bestuur nog beter in staat is om oplossingen te bieden voor de steeds complexere problemen van onze cliënten."

Gijsbers van Wijk krijgt geen opvolger als directeur zorgontwikkeling, onderzoek en kwaliteit. De afdeling onderzoek en de afdeling zorgontwikkeling en kwaliteit gaan verder als zelfstandige afdelingen en vallen direct onder de raad van bestuur.