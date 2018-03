Eindhovense zorginstellingen tekenen Green Deal

GGzE, Catharina ziekenhuis, Archipel groep, Libra groep en Vitalis woonzorg hebben op 1 maart de Green Deal Gezondheidssector Eindhoven getekend. De zorginstellingen zeggen toe de komende drie jaar hun milieuprestaties te verbeteren door meer samenwerking en meer kennisuitwisseling.

Dat melden de partijen via een gezamenlijk persbericht. In het convenant staan afspraken over duurzame maatregelen op het gebied van water, energie, afval, grondstoffen en voedselverspilling. De vijf zorginstellingen gaan daarvoor samenwerken met Milieuplatform Zorgsector, de gemeente Eindhoven, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Stichting DOE. Daarnaast is de Green Deal Gezondheidssector Eindhoven verbonden met de Green Deal Nederland Op Weg Naar Duurzame Zorg.

Energie

De ondertekenaars van het Eindhovense akkoord krijgen drie jaar de tijd om hun bedrijfsvoering duurzaam te maken en een integraal milieukeurmerk te verkrijgen. Zij krijgen zo meer tijd dan het gebruikelijke half jaar om te voldoen aan de auditplicht van de Europese Energie Efficiency Richtlijn, maar beloven zich wel breder in te zetten dan alleen op energie.