De Zellingen benoemt nieuwe bestuurder

Frida van der Sloot is vanaf 20 april 2018 de nieuwe bestuurder van De Zellingen, een zorgorganisatie die ondersteuning, zorg en verpleging thuis en op eigen locaties biedt in de regio Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Van der Sloot volgt als bestuurder Teuni van Wijngaarden - Van Dieren op, die per 20 april 2018 met pensioen gaat. Zij sluit hiermee een dienstverband van ruim veertig jaar bij De Zellingen af.

Na in de thuiszorg als wijkverpleegkundige en specialistisch verpleegkundige hart- en vaatziekten (en wondzorg) werkzaam te zijn geweest, kwam Van der Sloot in 2005 in dienst bij De Zellingen. Eerst als beleidsmedewerker K&O, om daarna via de functies coördinator beleidsmedewerkers K&O en Bestuurssecretaris dus de stap naar Bestuurder van De Zellingen te maken.

Bottom-up

In haar nieuwe rol wil Van der Sloot bijzondere aandacht geven aan een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur. “Veranderen is moeilijk, maar wel nodig om de kwaliteit van onze zorg naar een nog hoger niveau te tillen”, aldus Van der Sloot. “En dat moeten we samen doen. Niet top-down, maar bottom-up. Weliswaar met richtlijnen die elke medewerker hoog in het vaandel moet hebben staan, maar met input vanuit alle lagen van de organisatie zodat we draagvlak creëren en onze medewerkers die ware ambassadeurs van De Zellingen worden.”