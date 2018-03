Radboudumc haalt ziekenhuisafval op in duurzame vaten

Het Radboudumc gaat haar specifiek ziekenhuisafval (sza) voortaan duurzaam inzamelen. Het gaat daarvoor een afvalvat van gerecycled plastic gebruiken. Dat levert de helft aan milieuvervuiling en CO2-uitstoot op dan traditionele afvalvaten.

Vanwege de strenge veiligheidseisen wordt sza apart ingezameld en verwerkt. Voor de afvoer hiervan worden jaarlijks zo’n 25.000 vaten gebruikt. Daarom heeft afvalverwerker SUEZ een duurzaam alternatief ontwikkeld met gerecycled plastic. Dat is afkomstig van oud plastic verpakkingsafval.

In gebruik

Het nieuwe vat is op 1 maart in het Radboudumc geïntroduceerd. Het gerecyclede vat wordt door SUEZ samen met MAUSER Benelux en QCP op de markt gebracht. Radboudumc is een van de eerste ziekenhuizen die het in gebruik gaat nemen.