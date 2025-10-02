Diakonessenhuis wint Zorgvernieuwer van het Jaar-award

De echobehandeling van het Diakonessenhuis die darmontstekingen opspoort, is door VGZ uitgeroepen tot Zorgvernieuwing van 2025. WaveTronica, die met een innovatieve behandeling het aantal chemo’s bij borstkanker vermindert, won in de categorie Zorgvernieuwer van de Toekomst.

Naast het Diakonessenhuis waren Parnassia Groep (netwerkzorg in de ggz) en het Albert Schweitzer ziekenhuis (stoombehandeling bij een vergrote prostaat) genomineerd.

Wachttijd verkorten

In september kon er in Nederland gestemd worden op de favoriete zorgvernieuwing van het jaar en van de toekomst. In totaal werd er zo’n 8.500 keer gestemd. De publiekstemmen en het juryrapport bepaalden allebei voor 50 procent de winnaar.

Zo’n 43 procent van de stemmen ging naar de patiëntvriendelijke darmecho van het Diakonessenhuis. Waar voorheen een inwendig kijkonderzoek nodig was voor het detecteren van een chronische darmziekte, kan dat nu via een echo. De aanpak is schaalbaar en kan door een afname van kijkonderzoeken de wachttijden verkorten. Het ziekenhuis ontving een cheque van 10.000 euro voor de doorontwikkeling.

Minder behandelingen

In de categorie Zorgvernieuwer van de Toekomt kreeg WaveTronica 53 procent van de stemmen voor hun innovatieve behandeling voor het verminderen van chemo’s bij borstkanker. Deze zorgvernieuwing richt zich op pijnvrije controle en het verminderen van chemo’s bij kanker middels een AI-programma voor artsen en een hulpmiddel dat trillingen in de handen tegengaat. Op basis van markeringen kan het effect van een chemotherapie eerder gemeten en vastgesteld worden. “Dit leidt tot een verbeterde kwaliteit van leven bij patiënten en stelt zorgverleners in staat om zo nodig sneller over te schakelen naar een andere behandeling”, aldus VGZ.

De vakjury prees WaveTronica als een “veelbelovend initiatief voor een grote doelgroep. Nu alleen nog voor borstkanker, maar hopelijk in de toekomst ook voor andere vormen van kanker. Bovendien draagt het zeker bij aan passende zorg.” Ook WaveTronica ontving als winnaar een ontwikkelimpuls van 10.000 euro. In de categorie Gezondheid viel Join Us in de prijzen, een organisatie die in 100 gemeenten actief is om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan door ze te helpen bij het opbouwen van een sociaal leven. In de categorie Duurzaamheid viel de eer te beurt aan de Groene Airco, een airco die 80 procent energiezuiniger is ten opzichte van traditionele airco’s.