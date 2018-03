Griep noopt verschillende ziekenhuizen tot uitstel operaties

Het MCL-ziekenhuis in Leeuwarden en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hebben niet-spoedeisende operaties afgezegd vanwege de griepgolf. Dat meldt de NOS. De spoedeisende hulp vindt gewoon doorgang.

Op woensdag 28 februari besloot ook het Zuyderland Medisch Centrum in Zuid-Limburg operaties afzeggen vanwege de griepgolf. Net als het Zuyderland hebben ook het Catharina en MCL te maken met topdrukte als gevolg van de griep. Ook zijn meer medewerkers dan anders ziek. Om voldoende ruimte te houden voor spoedpatiënten wordt een aantal operaties uitgesteld.

"Het gaat om een handvol patiënten van wie de operatie is uitgesteld", zegt een woordvoerder van MCL uit Leeuwarden tegen de NOS. "Dat zijn operaties die niet met spoed moeten worden gedaan, zoals een heup- of knieoperatie. Voor de patiënten is het heel vervelend, maar als de operatie een week later wordt uitgevoerd, is dat medisch geen probleem."

Ook bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn verschillende geplande operaties uitgesteld, omdat veel bedden in het ziekenhuis worden ingenomen door patiënten met griepverschijnselen of longproblematiek. Vijftien geplande operaties van deze week zijn verplaatst.