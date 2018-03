Aafje en Bernadette bouwen zorgcentrum en kerk ineen

Zorgorganisatie Aafje en de RK Bernadette-parochie gaan samen bouwen in Schiebroek. Op één locatie komen een nieuw zorgcentrum voor ouderen en een nieuwe katholieke kerk. Die komen in de plaats van de huidige Verrijzeniskerk.

Aafje en Bernadette hebben begin maart een intentieovereenkomst voor de samenwerking getekend. Het is de bedoeling dat het zorgcentrum en het kerkgebouw in 2020 in gebruik worden genomen.

Vastgoed

De samenwerking ontstond doordat de RK Bernadette-parochie in Overschie, Schiebroek en Hillegersberg van plan was om een nieuw kerkgebouw te realiseren op de plek van de Verrijzeniskerk. Renovatie van de oude kerk was geen optie. Tegelijkertijd was van plan om een nieuw zorgcentrum voor ouderen te realiseren in dezelfde omgeving. Toen besloten de organisaties samen op te trekken in de ontwikkeling van het vastgoed.

Efficiënter

Peter Ploegsma, lid van de raad van bestuur van Aafje, is ingenomen met de plannen. “Door het gebruik van een aantal ruimten door zowel Aafje als de parochie kan efficiënter worden gewerkt en krijgen we bovendien de beschikking over extra faciliteiten. Daarnaast zouden we graag verder gaan in de samenwerking om te zien waar de parochie en Aafje nog meer samen kunnen optrekken.”