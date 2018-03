Henk Bakker vertrekt bij Kentalis

Henk Bakker legt eind 2018 zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur van Kentalis neer. Hij maakt dan gebruik van het recht op vervroegd pensioen, Bakker is 64 jaar oud.

Henk Bakker is ruim 46 jaar werkzaam in de zorg, waarvan zeventien jaar als bestuurder van Kentalis en haar rechtsvoorganger Effatha/Guyot. In die periode heeft Kentalis zich ontwikkeld tot een “toonaangevende expertiseorganisatie in onderwijs en zorg, met een vrijwel dekkend landelijk aanbod”, staat te lezen in een persverklaring. De raad van toezicht is hem veel dank verschuldigd voor al hetgeen hij tot nu toe voor de organisatie heeft betekend.

Binnenkort zal de raad van toezicht van Kentalis samen met het aanblijvende lid van de raad van bestuur Katja Hoorn op zoek gaan naar een opvolger. Bakker blijft na zijn vertrek bij Kentalis voorzitter van V&VN en bovendien blijft hij als toezichthouder actief in de zorg.

Beperkingen

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij de organisatie terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.