Steeds meer ziekenhuizen richten spoedpost in voor ouderen

Een toenemend aantal ziekenhuizen opent een speciale afdeling voor ouderen op de spoedeisende hulp (SEH). Dit schrijft dagblad Trouw.

Door de vergrijzing en doordat ouderen langer thuis wonen, komen steeds meer 70-plussers op de SEH terecht. Omdat zij andere zorg nodig hebben dan jongere patiënten, houden steeds meer ziekenhuizen hier rekening mee, blijkt uit het verhaal van Trouw. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) screent sinds kort elke oudere op de SEH, in twee minuten wordt gekeken of de patiënt extra hulp nodig heeft. Ook het St. Antonius Ziekenhuis biedt meer aandacht aan ouderen; het ziekenhuis opende recent een aparte afdeling voor 70-plussers met heupbreuken.

De eerste afdeling specifiek voor senioren in Nederland is geopend bij de Ziekenhuisgroep Twente. Inmiddels hebben zo’n vijftien ziekenhuizen, waaronder het Rijnstate en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, een soortgelijk 'centrum voor geriatrische traumatologie'. "Die kunnen zorgen voor minder complicaties en voor betere doorstroming naar bijvoorbeeld het verpleeghuis – elke dag extra in het ziekenhuis is een risico voor deze groep", zegt Detlef van der Velde, traumachirurg in het St. Antonius en betrokken bij de eerste afdeling in bij de ziekenhuisgroep Twente in Almelo.