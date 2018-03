Meeste tandartsen wijzen zelfstandig borende mondhygiënist af

Ruim negen op de tien tandartsen ziet het niet zitten dat mondhygiënisten zonder tussenkomst van een tandarts gaatjes gaan vullen, zoals het ministerie van Volksgezondheid voorstelt. Dat blijkt uit onderzoek van de KNMT, branchevereniging van tandartsen, waaraan bijna tweeduizend leden van de vereniging meededen.

Minister Bruins van Medische Zorg wil bij wijze van experiment mondhygiënisten vanaf 2020 de zelfstandige bevoegdheid geven om caviteiten (gaatjes) te behandelen, röntgenfoto’s te maken en patiënten te verdoven. De tandartsen zijn niet alleen tegen zelfstandig borende mondhygiënisten, maar vinden ook deze niet zelfstandig röntgenfoto’s mogen maken. Tegen zelfstandig verdoven hebben ze minder bezwaar: 45 procent van de tandartsen staat er positief tegenover, 22 procent is neutraal.

Momenteel mogen mondhygiënisten de drie genoemde behandelingen alleen in opdracht van een tandarts uitvoeren. Dit gebeurt veelvuldig, blijkt uit het KNMT-onderzoek: 71 procent van de tandartsen geeft wel eens een opdracht aan een mondhygiënist een verdoving te geven en 57 procent om röntgenfoto’s te maken. Het aantal mondhygiënisten dat in opdracht gaatjes boort, is daarentegen erg laag: slechts 17 procent.

Tevredenheid

Meer dan 85 procent van de tandartsen werkt nu samen met één of meer mondhygiënisten. En dat tot héél grote tevredenheid, volgens de KNMT: 98 procent van de tandartsen is blij met de samenwerking. In ruim driekwart van de gevallen werken de tandarts en de mondhygiënist onder één dak. Tegelijkertijd zijn de tandartsen zo fel gekant tegen de uitbreiding van de bevoegdheden van mondhygiënisten dat bijna 80 procent wil dat hier actie tegen ondernomen wordt.

De brancheorganisatie is tegen de plannen van de minister, die volgens de KNMT juist samenwerking tegengaan en versnippering in de mondzorg bevorderen, en leiden tot inefficiëntie en ondoelmatigheid. Er komt ook minder focus op preventie doordat mondhygiënisten andere taken krijgen. De KNMT stelt dat mondzorg teamwork is dat onder één dak plaatsvindt. "De plannen die nu op tafel liggen druisen daar juist geheel tegen in."

Het bestuur van de KNMT werkt er daarom naar eigen zeggen hard aan de minister en de andere betrokken partijen alsnog te overtuigen de plannen "in gunstige zin" aan te passen. Op 20 maart praat de KNMT samen met de Associatie Nederlandse Tandartsen en NVM-mondhygiënisten opnieuw met minister Bruins over de plannen.