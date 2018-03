Half miljoen Nederlanders krijgen wijkverpleging

Ruim 80 procent van de kosten van wijkverpleging in Nederland ging in 2017 naar langdurige zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. In totaal werd er meer dan 2,6 miljard euro uitgegeven aan deze vorm van zorg, blijkt uit cijfers van informatiecentrum Vektis.

Ongeveer 500 duizend Nederlanders maken gebruik van wijkverpleging. Zij hebben de zorg vooral nodig wegens lichamelijke klachten. Bij ongeveer 15 procent van de zorgbehoevenden gaat het om psychische problemen.

Vektis becijferde ook dat zo'n 90 procent van de wijkverpleging wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De Patiëntenfederatie pleitte er eerder dit jaar voor dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders mensen die wijkverpleging nodig hebben, veel beter informeren over de opties die ze hebben. (ANP)