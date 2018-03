Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt patiënt voeding uit de regio

Ziekenhuis Gelderse Vallei en Boerenhart, leverancier van ambachtelijke streekproducten, werken sinds kort samen om patiënten voedsel uit de regio aan te bieden. Het ziekenhuis neemt vlees en eieren af van de boeren uit de regio Gelderse Vallei.

Afname van producten uit de regio heeft verschillende voordelen, aldus dieetkok Sven Hofman van het ziekenhuis. "Er zijn korte lijnen tussen het ziekenhuis en Boerenhart. Dit houdt in dat wij precies weten hoe de producten geproduceerd worden; wordt er bijvoorbeeld wel of geen antibiotica gebruikt. Wij kunnen ook specifieke wensen kenbaar maken aan de boeren. Hierdoor voldoen wij nog beter aan bepaalde voedingseisen, opgesteld door onze diëtisten."

De producten van Boerenhart zet het ziekenhuis in om gezonde en voedingsrijke gerechten te maken voor patiënten. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft het maaltijdservicesysteem 'At Your Request'. In het concept kiest een patiënt wat hij wil eten en wanneer. Goede voeding zorgt voor een effectievere behandeling, sneller herstel en daarvoor voelt de patiënt zich beter. (ANP)