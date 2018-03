Aantal meldingen euthanasie opnieuw gestegen

Het aantal meldingen van euthanasie is het afgelopen jaar verder gestegen. In totaal overleden 6.585 mensen door euthanasie, 449 meer vergeleken met het voorgaande jaar. Het ging vooral om mensen van tussen de zeventig en tachtig jaar oud, blijkt uit cijfers van de regionale toetsingscommissies.

In bijna negen op de tien gevallen ging het om patiënten die leden aan niet meer te genezen kanker, zenuwaandoeningen (zoals Parkinson, MS en ALS), hart- en vaataandoeningen en longziekten.

Een verzoek tot euthanasie mag pas worden ingewilligd als de arts ervan overtuigd is dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is en dat hij of zij uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. De euthanasie wordt meestal door de huisarts uitgevoerd. (ANP)