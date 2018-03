Darmbacterie VRE duikt op in Flevoziekenhuis

In het Flevoziekenhuis in Almere is bij drie patiënten de besmettelijke darmbacterie VRE aangetroffen. De bacterie werd ontdekt op de verpleegafdeling longziekten, meldt het ziekenhuis.

De betreffende patiënten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Het Flevoziekenhuis zegt extra hygiënemaatregelen genomen te hebben en is een onderzoek begonnen naar de mogelijk verdere verspreiding van de VRE-bacterie.

Op de verpleegafdelingen longziekten en maag-darm-lever worden tijdelijk geen nieuwe patiënten opgenomen. Bij alle patiënten van de betreffende verpleegafdelingen worden kweken afgenomen. Enkele patiënten die al naar huis zijn, ontvangen thuis kweeksetjes met het verzoek mee te doen aan het onderzoek.

Infecties

De VRE-bacterie (vancomycine-resistente enterokok) is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar verhoogt het risico op infecties bij ernstig zieke patiënten met bijvoorbeeld long- of hartproblemen. In het ergste geval kunnen de infecties tot de dood leiden. (ANP)